HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gümüşhane'deki depremler paniğe yol açtı! Naci Görür'den açıklama, o bölgeyi işaret etti

Gümüşhane'deki depremler paniğe yol açtı! Naci Görür'den açıklama, o bölgeyi işaret etti

19.12.2023 09:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de peş peşe meydana gelen depremler bölgede yaşayanlarda paniğe yol açtı. Depremlerin can ve mal kaybına neden olmadığı ifade edilirken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. "Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar" diyen Görür, depremlerin stres birikimi yapabileceğini ifade ederek o bölgeyi işaret etti.

Gümüşhane'deki depremler paniğe yol açtı! Naci Görür'den açıklama, o bölgeyi işaret etti

AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece saat 23.13'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Aynı bölgede önceki
gece saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk olan Vali Alper Tanrısever, gerçekleşen depremlerin can ve mal kaybına neden olmadığını belirtti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" dedi.

Naci Görür sosyal medyadan şunları ifade etti:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu! Organize suç örgütü liderleri yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu! Organize suç örgütü liderleri yakalandı
AK Parti’nin Ankara adayı kim olacak? Turgut Altınok’tan canlı yayında iddialı çıkış…AK Parti’nin Ankara adayı kim olacak? Turgut Altınok’tan canlı yayında iddialı çıkış…
Yeşim’in ölümünde cinayet şüphesiYeşim’in ölümünde cinayet şüphesi
Anahtar Kelimeler:
deprem Gümüşhane naci görür
En Çok Okunan Haberler
Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Resmi Gazete'de yayımlandı! Restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.