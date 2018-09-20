HABER

Gün arkadaşı kadınlar bir araya gelip pazar açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde altın günlerinde tanışan ve aralarında sağlık sorunlarıyla mücadele edenlerin de bulunduğu 7 kadın, el emeği göz nuru ürünlerini Tarihi Taşhan'da açtıkları pazarda görücüye çıkardı - "Kadın El Emeği Pazarı" koordinatörü Dilek Yıldız: - "Bir kadın her şeyi üretebilir düşüncesiyle alanlara çıktım. Hem çocuklarımı hem de kendimi geliştirdim"

HÜLYA KARPUZCU - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araya gelen 7 kadın, el emeği göz nuru ürünlerini açtıkları pazarda satışa sunarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Merzifon'da altın günlerinde tanışan ve aralarında çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele edenlerin de bulunduğu 7 kadın, örgüden takıya yıllardır büyük emekle hazırladıkları ürünlerini görücüye çıkarmaya karar verdi.

Tarihi Taşhan'da cumartesi günleri "Kadın El Emeği Pazarı" adıyla sergi açan kadınlar, örtüden şala, kına kıyafetinden çantaya, takıdan mutfak süslerine kadar ortaya koydukları pek çok ürünü satarak gelir elde ediyor.

Pazarın koordinatörü Dilek Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi hastası olduğunu, kadınların el emeği ürünlerinin sandıklarda kalmaması için pazar açmaya karar verdiklerini söyledi.

Uzun çabalar sonucu pazarda toplanmaya başladıklarını aktaran Yıldız, "Hayatım boyunca zorluklarla uğraştım. Lösemi hastasıydım, yendim. Doktorum bana o süreçte, 'Bir insan kendi kendinin doktoru olabilmeli. Bir şeylerle uğraşman gerekiyor' dedi. Ben bunu yaptım. Günden güne güçlendim. Evde el işleriyle uğraşarak kendimi geliştirdim. Loğusa terlikleri, kesme incilerden bardak süslüyorum. 'Bir bayan her şeyi üretebilir' düşüncesiyle alanlara çıktım. Hem çocuklarımı hem de kendimi geliştirdim." ifadelerini kullandı.

Atölye açmayı da planladıklarını dile getiren Yıldız, "Hanımlarımız ürettikleri ürünleri buraya getirip pazarlamayı öğrenip aile bütçelerine katkıda bulundu. Pazarımıza engelli arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Onlarla birlikte topluma faydalı olmak istiyoruz. Oluşturacağımız atölyelerde marifetlerimizi, hünerlerimizi bilmeyen arkadaşlarımıza öğreterek topluma yeniden kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

\

- "Beraber olursak çok şeyi başaracağımıza inanıyorum"

Pazarda takı satışı yapan ev hanımı Semra Türe, yaptığı iş ile aile ekonomisine katkıda bulunduğunu anlattı.

Kadınların evde oturmaması gerektiğini belirten Türe, "Boncukla uğraşmak bana terapi gibi geliyor. Evde kimse oturmasın, zamanını değerlendirsin. Burada iki haftadır evde ürettiklerimizi satıyoruz. Hanımları alana çağırıyorum. Evde ürettiğimiz ürünler sandıklarda, sepetlerde kalmasın. Herkes getirsin, satış yapsın, evine katkıda bulunsun. Biz kadınlar beraber olursak çok şeyi başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kadınlara pazar açma imkanı sunan Tarihi Taşhan'ın sorumlusu Filiz Yıldırım ise yıllarca el sanatları öğretmenliği yaptığını, en büyük sıkıntılarının ürettikleri el emeklerini pazarlayamamak olduğunu söyledi.

Kadınların üreterek hayata adım attığını vurgulayan Yıldırım, "Yıllardır el sanatları üzerine öğrenciler yetiştirdim ama hiçbir zaman yaptıkları el emeklerini pazarlayacakları alana sahip olamadılar. Arkadaşlar pazar için teklif getirdiklerinde severek konuya el attım. Küçük şekilde başladık ama zamanla çok ses getireceğine inanıyorum. Biz kadınlar olarak pes etmeyi sevmiyoruz, dimdik ayaktayız." diye konuştu.

PARTNERDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgilerDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler
Kamuda tasarruf tebdirleri, Diyarbakır Karpuz Festivali'ni iptal ettirdiKamuda tasarruf tebdirleri, Diyarbakır Karpuz Festivali'ni iptal ettirdi
Adli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adımAdli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya ev hanımları Kadın El Emeği Pazarı Merzifon pazarlama

En Çok Okunan Haberler

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Adli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adım

Adli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adım

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

4 çocuk annesi kadın yasak ilişki yaşadığı komşusunu nasıl öldürdüğünü anlattı

4 çocuk annesi kadın yasak ilişki yaşadığı komşusunu nasıl öldürdüğünü anlattı

Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.