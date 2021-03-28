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  4. ‘Günaydın’ demek için girdiği pastanede az kalsın canından oluyordu

‘Günaydın’ demek için girdiği pastanede az kalsın canından oluyordu

28.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan kent merkezinde ‘günaydın’ demek için girdiği pastanede tanımadığı bıçaklı saldırganın saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

‘Günaydın’ demek için girdiği pastanede az kalsın canından oluyordu

Olay, Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pastaneyi işyeri çalışanları sabah saatlerinde açtı. Bu sırada K.Ç., pastanenin önünden geçerken arkadaşı olan işyeri çalışanlarına ‘günaydın’, ‘hayırlı işler’ demek için içeri girdi.

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TANIMADIĞI KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Hemen ardından ise elinde bıçak bulunan E.Ş., içeri girdi. Saldırgan E.Ş., dün akşam pastanede tartıştığı çalışanı görmeyince pastanede bulunan B.G. ve K.Ç.’ye saldırdı.
Hiç tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan K.Ç., ağır yaralandı, saldırgan E.Ş., işyerinin camına da zarar vererek kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı K.Ç., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polisin başlattığı çalışmada saldırgan yakalandı, suç aleti bıçağı ise Barış Manço Parkına attığını belirtti.
Göz altına alınan E.Ş., gerekli tahkikatın yürütülmesi için Asayiş Şubeye götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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