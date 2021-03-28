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  4. 80 yaşındaki koca balkondan düşüp öldü, marketten dönen eşi bayıldı

80 yaşındaki koca balkondan düşüp öldü, marketten dönen eşi bayıldı

28.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da Kaşif Öztürk (80), hava almak için çıktığı 5'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu öldü. Yaklaşık 50 metre ilerideki marketten ekmek alıp evine dönen Sultan Öztürk, eşinin kanlar içindeki cansız bedenini kaldırımda görünce bayıldı. Öztürk'e olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

80 yaşındaki koca balkondan düşüp öldü, marketten dönen eşi bayıldı

Olay, saat 15.00 sularında Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 5'inci katında oturan tansiyon ve şeker hastası Kaşif Öztürk, hava almak için çıktığı balkondan aşağı baktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü.

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Durumu fark eden çevredekiler, yakında kısıtlama nedeniyle denetim yapan polise haber verdi. Öztürk'ü kanlar içinde bulan polis de, sağlık görevlilerini çağırdı. Bu sırada yaklaşık 50 metre ilerideki marketten ekmek alıp evine dönen Sultan Öztürk ise eşini kanlar içinde kaldırımda yatarken bulunca baygınlık geçirdi. Kaşif Öztürk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fenalaşan Sultan Öztürk'e de ambulansta müdahale edildi. Olayı duyup gelen yakınları da sinir krizi geçirdi. Kaşif Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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Aksaray
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