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GÜNCELLEME 3 - İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılar sonucu dünden bu yana 21 kişinin öldüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 69 olduğu kaydedildi.

- Ölen kişilerden biri Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac'ın, Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan olduğu ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İslami Cihad Hareketi israil Kudüs Seriyyeleri

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