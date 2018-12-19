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GÜNCELLEME 4- Şile'de kuru yük gemisi karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:39 | Son Güncelleme

Şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisi için Kıyı Emniyeti'ne ait kurtarma gemileri olay yerine sevk edildi - Gemideki 16 mürettebattan 4'ü kurtarılarak hastaneye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 16 mürettebattan 4'ü kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.

Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.

Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.

Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.

Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisinin de olay yerine intikali sürüyor.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de görevlendirdi.
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- İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şile ilçesi Karaburun mevkisinde Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 16 mürettebat bulunan gemide can kaybının bulunmadığı bildirildi.
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- 4 mürettebat kurtarıldı

Şiddetli fırtına nedeniyle gemide durmakta zorluk çeken mürettebatın kurtarılması çalışmalarına başlandı.

Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle mürettebatın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlanıyor.

Karaya çıkarılan dört mürettebat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Diğer mürettebatın da kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri hazır bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da tedbir amaçlı kıyıda bekletiliyor.

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