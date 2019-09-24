HABER

GÜNCELLEME - Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bedensel engelli kadının eşi ve kayınbiraderi gözaltına alındı - Olay sırasında evde bulunan, ailenin 10 yaşındaki çocuğunun, kilidini demir çubukla kırdığı odadan çıkarak, komşularından yardım istediği öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bedensel engelli kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B'yi gözaltına aldı.

Ekipler, olayın ardından aranan İnan B'nin eşi M.B'yi de Isparta'da yakaladı.

İnan B'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü. Kadının, adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından Alanya ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

- Kapıyı kırarak kaçmış

Olay sırasında evde bulunan 10 yaşındaki Y.B'nin, yardım istediği komşusu Rabia Yörük, yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Çocuğun sabahın erken saatlerinde yardım istediğini belirten Yörük, "(Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor) dedi. Hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik ve kanı gördüm. Bıçaklandığını fark ettim. Benim telefonumdan ambulansı aradı ve yardım istedi. Çocuk uyandığında odasının kilitli olduğunu, demir çubukla kapının kilidini kırdığını, annesini yerde görünce evden kaçarak yardım istediğini söyledi." ifadesini kullandı.

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Bu köyün eşi benzeri yokBu köyün eşi benzeri yok
Başkan, poşetleri taşıyamayan kadını araçla evine bıraktırdıBaşkan, poşetleri taşıyamayan kadını araçla evine bıraktırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Demircikara Mahallesi İnan B. Kırcami 'Olay Yeri

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP il başkanı istifa etti

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.