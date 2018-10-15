GÜNCELLEME - Avda kaybolduğu öne sürülen kişinin cesedi bulundu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün 3 arkadaşı ile gittiği avda kaybolduğu öne sürülen İsmail Açıkgöz'ün cesedi bulundu.
İlçede dün arkadaşları ile ava çıkan ancak av sonunda belirlenen yere gelmeyince arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucu Açıkgöz'ün cesedine ulaşıldı.
Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünden bu yana kayıp olan Açıkgöz'ün arama çalışmaları sonucu cesedinin bulunduğunu söyledi.
Jandarma ve AFAD ekiplerince Açıkgöz’ün cesedinin avlanmak için gittikleri Osmanköy mevkisinde bulunduğunu belirten Kahraman, cesedin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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