GÜNCELLEME - Aydın'da pamuk alım deposunda yangın

Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk alım deposunda çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifine ait Güllübahçe pamuk alım deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 8 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Çalışmalara katılan ve dumandan etkilenen bir kepçe operatörüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Yetkililer, depodaki tüm pamuğun zarar gördüğünü ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Olay yerine gelen Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer ve yönetim kurulu üyeleri incelemelerde bulundu.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Güllübahçe'de yaklaşık bir hafta önce pamuk alımlarına başladıklarını belirten Özer, depoda yaklaşık 400 ton pamuk bulunduğunu ifade etti.



