HABER

GÜNCELLEME - Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

Kaymakam Bekir Yılmaz: - "Bodrum'da bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bodrum'da bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Deprem nedeniyle ilçede panik durumu yaşanmadı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Önce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı (2)- YenidenÖnce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden
Etiyopya’da "Ruanda soykırımını hatırla" yürüyüşüEtiyopya’da "Ruanda soykırımını hatırla" yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz deprem sahil

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Şanlıurfa'da şehit olan komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'den kahreden haber!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.