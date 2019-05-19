GÜNCELLEME - Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bodrum'da bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Deprem nedeniyle ilçede panik durumu yaşanmadı.

