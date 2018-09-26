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GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 08:19 | Son Güncelleme

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, 30 hektarlık alanda etkili oldu YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçenin Mandıra mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti.

Arazinin engebeli oluşu ve rüzgarın etkisini artırması nedeniyle ekiplerin zorlandığı yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 7 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangının yerleşim alanlarını tehdit edebileceği değerlendirilerek önlem alındı. Ekiplere, Muğla 911 Araştırma Derneği ve AKUT Bodrum ekibi de destek verdi.

Yangın, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.

Çıkış sebebi araştırılan yangın yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum makilik Muğla yangın

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