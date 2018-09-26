GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçenin Mandıra mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti.
Arazinin engebeli oluşu ve rüzgarın etkisini artırması nedeniyle ekiplerin zorlandığı yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 7 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangının yerleşim alanlarını tehdit edebileceği değerlendirilerek önlem alındı. Ekiplere, Muğla 911 Araştırma Derneği ve AKUT Bodrum ekibi de destek verdi.
Yangın, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.
Çıkış sebebi araştırılan yangın yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!
Terör örgütü karıştı! ‘Sıkıysa kendileri gelip eylem koysun’
Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu
Telefonunu çok seven genç kıza iPhone şeklinde mezar taşı yapıldı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum