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GÜNCELLEME - Boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 3 kadından biri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

Kelkit Çayı'nda boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 3 kadından biri, hastanede yaşamını yitirdi - Kadının cenazesi, toprağa verildi KADININ CENAZESİNİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'nda boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 3 kadından biri, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren, Mine Oruç ve Halime Kalay ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Semra Karaca (36), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaca'nın, yakınlarınca Tokat Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, Merkez Camisi'ne getirildi.

Karaca'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Oruç ve Kalay'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Reşadiye'de, 6 Nisan'da, Kelkit Çayı kenarında piknik yaparken suya giren ve çırpınmaya başlayan Karaca'yı kurtarmak isteyen Oruç ve Kalay da boğulma tehlikesi geçirmişti.

Çevredekilerce kıyıya çıkartılan Karaca ile Oruç ve Kalay, hastaneye kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kelkit Çayı Reşadiye Tokat

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