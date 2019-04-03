GÜNCELLEME - Butik oteldeki cinayetin zanlısı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kadının otel odasında öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Akıncılar Mahallesi'nde lokanta işleten Hamide Gezer'in (33) Birgi'deki bir butik otel odasında silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen C.Ö (50), Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözaltına alındı.

Evli, iki çocuk babası olan ve kepçe operatörlüğü yapan C.Ö, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi.

Öte yandan Hamide Gezer'in yaklaşık 1 hafta önce C.Ö'nün kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Gezer'in cenazesi, Ödemiş'te bulunan Kubbeli Camisi'ne getirildi. Gezer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Birgi'deki bir butik otelde dün gece bir odadan silah sesleri gelmesi sonrası Hamide Gezer'in silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

