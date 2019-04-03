HABER

GÜNCELLEME - Butik oteldeki cinayetin zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:26 | Son Güncelleme

Ödemiş'te bir kadının butik otel odasında cesedinin bulunması sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, bir kişi gözaltına alındı - Kadının olaydan bir hafta önce savcılığa zanlı tarafından ölümle tehdit edildiği şikayetinde bulunduğu tespit edildi - Hamide Gezer'in cenazesi toprağa verildi CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kadının otel odasında öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Akıncılar Mahallesi'nde lokanta işleten Hamide Gezer'in (33) Birgi'deki bir butik otel odasında silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen C.Ö (50), Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözaltına alındı.

Evli, iki çocuk babası olan ve kepçe operatörlüğü yapan C.Ö, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi.

Öte yandan Hamide Gezer'in yaklaşık 1 hafta önce C.Ö'nün kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Gezer'in cenazesi, Ödemiş'te bulunan Kubbeli Camisi'ne getirildi. Gezer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Birgi'deki bir butik otelde dün gece bir odadan silah sesleri gelmesi sonrası Hamide Gezer'in silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Dolmabahçe'de seçim toplantısıDolmabahçe'de seçim toplantısı
AB’nin geleceği tartışmalarına iklim ve mültecilik damga vurduAB’nin geleceği tartışmalarına iklim ve mültecilik damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
butik otel Cenaze Töreni cinayet gözaltı İzmir Adli Tıp Kurumu Ödemiş

En Çok Okunan Haberler

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı! Bu illere dikkat

Binali Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki

Yıldırım'dan sert tepki! 'Kendi işine baksın'

Tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Tüfekle oyunun sonu korkunç bitti!

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.