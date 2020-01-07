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  4. GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı

GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:09 | Son Güncelleme

Kaza yapan tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yoldan çıkan tırın kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Rüstem Kemaloğlu'nun idaresindeki 01 CZN 41 plakalı tır, TEM Otoyolu Edirne yönünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle Büyükçekmece mevkisinde yoldan çıktı.

Dorsesi toprak alana kayan tırın kasası yola savruldu.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde tek yönden sağlanan ulaşım, ekiplerce tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Kaza TEM Otoyolu

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