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GÜNCELLEME - İstanbul'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:25 | Son Güncelleme

Hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı - Örgüt elebaşısı olduğu öne sürülen ve 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin, tanınmamak için bir dizi estetik operasyon yaptırdığı öğrenildi ADLİ SONUÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güngören, Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa ve Bağcılar'daki iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 1,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar'daki adreslere 23 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Yıldırım B'nin (33) de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.

Tanınmamak için maske, atkı ve bere ile yüzlerini kapattıkları, iş yerlerini soymadan önce taksiyle keşif yaptıkları belirlenen şüphelilerin, iş yerlerinin kasalarını patlatarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, olaylarda çalıntı, plakasız araçlar kullandıkları, iş yerlerinin alarm kablolarını kestikleri, güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerinin içerisine sürünerek girdikleri ve bu yüzden kendilerine "sürüngenler çetesi" adını verdikleri öğrenildi.

Geçen yıldan bu yana 14 iş yerinden yaklaşık 3 milyon 500 bin lira çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin, lüks marka araca bindikleri ve rezidanslarda yaşadıkları da belirlendi.

Bu arada, İstanbul ve Bolu'daki "hırsızlık" suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 yıldır sahte kimlik kullanan Yıldırım B'nin, tanınmamak için burun estetiği, göz çevresine dolgu ve dişlerinde düzeltme yaptırdığı, saç ektirdiği öğrenildi.

Yıldırım B'nin yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 7'si adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık polis

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