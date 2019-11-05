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GÜNCELLEME - İzmir'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:26 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda 18 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Yedi Eylül Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 bin litre etil alkol, 40 bin etiket ve ambalajlama makinesi ile sahte içki yapımının önüne geçmek amacıyla etil alkolün içine katılan denatonyum benzoat maddesini arıtan distilasyon ve damıtma cihazları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Türkmenistan uyruklu N.N, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
etil alkol İzmir İl Jandarma Komutanlığı sahte içki

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