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GÜNCELLEME - İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kadın yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Dudu Demirkıran (50) vurularak ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirkıran hayatını kaybetti.

- İki kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla biri çocuk 2 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İki grubun husumet yüzünden daha önce mahkemelik oldukları, olay günü mahallede düzenlenen asker eğlencesinde alkol alan kişiler arasında kavga çıktığı, kavgaya sonradan dahil olan kadına av tüfeğiyle ateş edildiği öne sürüldü.

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cinayet kadın kavga polis

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