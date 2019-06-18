HABER

GÜNCELLEME - Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

Sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle gece ulaşıma kapatılan Kırıkkale-Yozgat kara yolunda çalışmalar devam ediyor DETAYLAR EKLENDİ

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde sele neden oldu. Yoğun yağış sonrasında oluşan sel nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.

Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, yolun Yozgat tarafını temizledi, Kırıkkale yönünde ise çalışmalar devam ediyor. Yozgat yönünden gelen araç sürücüleri, Çerikli beldesinden alternatif yollara yönlendiriliyor.

Öte yandan, sel nedeniyle Çerikli beldesindeki birçok tarım arazisi de zarar gördü.

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Mersin'de 'hava taksi' dönemiMersin'de 'hava taksi' dönemi
TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyorTİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolu kırıkkale Kırıkkale-Yozgat trafiğe kapatıldı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

Son berivanların zorlu mesaisi

Son berivanların zorlu mesaisi

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın kişilerin firmalarına vermiş

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın firmalara vermiş

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Bulutların üzerindeki nokta! Hayran kalacaksınız

Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

Van'da hain tuzak! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.