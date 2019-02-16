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GÜNCELLEME - Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:35 | Son Güncelleme

Gemide 8 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Babalı Dikili mevkisinde Litvanya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

"Fehn lyra" adlı kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta karaya oturdu. 89 metre uzunluğunda ve 2 bin 967 grostonluk gemide bulunan 8 kişilik mürettebatın, çalışma yaptığı görüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 24 kişilik tahlisiye can kurtarma ekibi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıda hazır bekletildiği konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenildi.

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

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