GÜNCELLEME - Kütahya'da düğünde silahla yaralama

Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünde tüfekle rastgele ateş açması sonucu biri gazeteci 2 kişiyi yaralayan şüpheli, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Emet'in Doğanlar köyünde düğün merasiminin yapıldığı meydandaki bir evin terasından eğlencenin yapıldığı alana doğru tüfekle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, düğün alanında bulunan Anadolu Ajansına da haber üreten gazeteci Ali Eroğlu (37) ile arkadaşı Rıza Narşap'a (37) isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına çok sayıda saçma isabet etmesi sonucu yaralanan Eroğlu ve Narşap, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Eroğlu, düğünde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada silah sesinin ardından yere yığıldığını dile getirerek, "Bir anda bacaklarımda büyük bir acı hissettim. Kanları görünce vurulduğumu anladım. Saçmaların biri bacak kemiğinin kırılmasına neden olmuş. Şüpheliden şikayetçi olduk ve gerekli cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Gözaltına alınan şüpheli Bekir K'nin (23) çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

