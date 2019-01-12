HABER

GÜNCELLEME - Manisa'da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

Demirci ilçesinde minibüsünü aldıkları kişiyi sahte belgelerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Demirci'de yaşayan Mehmet Kılıç (53) minibüsünü internetten satışa çıkardı. Kılıç'ı müşteri olarak arayan kişi, peşin ödeme yapamayacağını, ödeme zamanına kadar traktörünü teminat olarak vermeyi teklif etti. Teklifi kabul eden Kılıç ile şahıs arasında noterde satış işlemi gerçekleştirildi.

Minibüsünü sattığı kişiden traktörün belgelerini alan Kılıç, bir süre sonra noterden arandı. Yetkililer, kendisine teminat olarak verilen traktöre ait belgelerin sahte olduğunu, traktörün daha önce başka bir ilde satışının gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Kılıç'ın şikayetçi olması üzerine Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu, olaya ilişkin R.T, C.E, Ö.C. ve C.G. Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kılıç, AA muhabirine, notere giderek aracının satışını verdiğini, karşı tarafın da traktörün satışını verdiğini söyledi.

Yapılan işlemler neticesinde böyle bir traktörün olmadığının tespit edildiğini aktaran Kılıç, "Emniyete giderek dolandırıldığımı belirttim. Araçtan zararım 80 bin lira. Aracımı satabilseydim evimin parasını yatıracaktım ama maalesef mağdur oldum. Bu konuda devlete sığınıyorum. Dolandırıcılardan şikayetçi oldum. Başka vatandaşlarımız dikkat etsinler." ifadesini kullandı.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'daMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demirci dolandırıcılık Manisa

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açıköğretim kitabında cinsiyetçi sorular: Aşağıdakilerden hangisi kadını çekici yapar?

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Malatya'da dehşet! Ailesini katletti

Av tüfeği dehşeti! Ailesini katletti

Bursa'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.