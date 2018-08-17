GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat S'nin (20) kullandığı 26 YE 444 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Selma (60) ve kızı Elif Topçu (30) ile park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, Selma Topçu olay yerinde, ağır yaralanan Elif Topçu ise kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

