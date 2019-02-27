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GÜNCELLEME - Mersin'deki kuyumcu soygununun faili aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

Merkez Akdeniz ilçesindeki bir kuyumcuda yapılan soygun sırasında iş yeri sahibi ile çalışanını öldüren zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma yürütülüyor - Olayda hayatını kaybeden iki kişi düzenlenen törenle defnedildi CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'deki kuyumcu soygununun faili aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir kuyumcuda soygun gerçekleştirip, iş yeri sahibi ile çalışanını öldüren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma yürütülüyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen zanlının kendisine direnen çalışan Yasin Tazegül ve kuyumcu Mustafa Serpil'i öldürüp, bir miktar altını alıp kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının olay anında maske taktığını ve elinde de eldiven bulunduğunu belirledi.

Şüphelinin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada, zanlıya yardım eden kişilerin olup olmadığı da araştırılırken, olayın yaşandığı iş yeri soruşturma kapsamında mühürlendi.

Kuyumcunun bulunduğu bölgedeki esnaf da olayın üzüntüsünü yaşarken, hayatını kaybeden Serpil ve Tazegül'ün Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki otopsi işlemi tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan cenazeler, törenin düzenleneceği Muğdat Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazlarının ardından Serpil ve Tazegül, Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Mersin'deki kuyumcu soygununun faili aranıyor

Mersin'deki kuyumcu soygununun faili aranıyor

Mersin'deki kuyumcu soygununun faili aranıyor

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2 ölü cinayet kuyumcu soygunu Mersin soruşturma

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