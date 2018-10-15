GÜNCELLEME - Muğla'da cinayet: 1 ölü

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazı Mahallesi'nde Mehmet Ayaydın ile A.İ.O. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ.O, Mehmet Ayaydın'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayaydın, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaydın, durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

