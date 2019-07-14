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GÜNCELLEME - Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 50 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 50 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, HİNDİSTAN VE BANGLADEŞ DETAYLARI EKLENDİ

KATMANDU (AA) - Nepal genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 50 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Ülkede perşembe gününden bu yana devam eden muson yağışlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 31 kişiden de haber alınamıyor.

Nepal'in birçok kentinde 9 otoyol ulaşıma kapanırken, birçok haberleşme kulesi ve baz istasyonu devrildi.

Selin meydana gelen bölgelerde en az 50 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Felakette, ekipler binden fazla kişiyi kurtarırken, 10 binden fazla kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nepal Hidroloji ve Meteoroloji Servisi, halka ülkenin güneyinde nehirlerin bulunduğu bölgede halen su taşkınları yaşanabileceği uyarısında bulunarak, gerekirse daha yüksek bölgelere çıkılmasını önerdi.

- Seller Hindistan ve Bangladeş'te de etkili

Diğer yandan, Hindistan'ın kuzeydoğusunda da etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında Assam eyaletinde 14 kişi, Arunachal eyaletinde 6 kişi öldü.

Assam Eyaleti Afet Müdahale Müdürlüğü, eyaletin 33 bölgesinden 21'inde şiddetli yağışların 900 bin kişiyi evlerinden ettiğini, binlerce kişinin kamplara sevk edildiğini açıkladı.

Meghalaya, Sikkim ve Mizoram eyaletlerinde etkili olan yağış, Mizoram'ın Tlabung kentinde 400 evin yıkılmasına neden oldu.

Bangladeş'in kırsal kesimlerinde çoğunluğu tarlada çalışan çiftçiler olmak üzere 10'dan fazla kişi muson yağmurlarının neden olduğu yıldırım çarpmasında yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde etkili olan su taşkınlarından 40 binden fazla kişi etkilendi.

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Bangladeş Hindistan Muson nepal sel toprak kaymaları

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