GÜNCELLEME - Okul laboratuvarında patlama

İSTANBUL (AA) - Güngören'deki Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulunda, deney sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, okuldaki bilim şenliği kapsamında laboratuvarda, öğretmen gözetiminde yapılan deney sırasında patlama oldu.

Patlama nedeniyle Fen Bilgisi Öğretmeni Tuba Seven, elinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Öğretmen, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

- Eğitim ve öğretime devam ediliyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okuldaki bilim şenliği esnasında, öğretmenlerin yaptığı deneyde, pet şişe içerisindeki hidrojen peroksitin patlaması sonucu Fen Bilgisi öğretmeninin elinden hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Öğretmenin sağlık ekipleri tarafından tedavisinin yapıldığı, patlamadan dolayı oluşan sesten etkilendiğini söyleyen 5 öğrencinin de tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği bildirilen açıklamada, öğrencilerin eğitim ve öğretime devam ettiği belirtildi.

