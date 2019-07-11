GÜNCELLEME - Pakistan'da tren kazası: 18 ölü

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Ahmed, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1,5 milyon (54 bin TL), ağır yaralılara 500 bin (18 bin TL), yaralananlara ise 200 bin (7 bin TL) Pakistan rupisi tazminat ödeneceğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han da kazayla ilgili sosyal medya hesabından, "Sadıkabad'da yaşanan tren kazasını üzüntüyle öğrendim. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Demir Yolu Bakanına yıllardır ihmal edilen demir yolu altyapısı ve güvenliğiyle ilgili gerekli adımları atması talimatını verdim." paylaşımında bulundu.

Muhalefet partileri ise ülkede son 1 yılda irili ufaklı 5 tren kazası yaşandığını belirterek Ahmed'in görevden alınması gerektiğini söyledi.

Ana muhalefet partisi eş başkanı Meryem Navaz, sosyal medyada yaptığı açıklamasında "Yanlış yönetim felaketlere ve insanlarımızın ölümüne yol açıyor. Kimse bundan rahatsız değil, duyarsızlık şok edici boyutta." dedi.

Muhalefetten Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto-Zerdari ise açıklamasında Ahmed'in eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref zamanıda da Demir Yolları Bakanı olduğunu hatırlatarak, "Han, geçmişte yaşanan kazalar üzerine yaşanmayan istifalar nedeniyle birçok eleştiri yaparken şimdi kendi bakanının istifasını neden istemiyor? Ahmed, Müşerref zamanında da demir yollarını yönetememişti. İstifa etmesi için kaç insanın daha ölmesi lazım?" diye sordu.

Öte yandan Pencap eyalet meclisi üyesi Hina Pervaiz Butt, Ahmed'in bakanlık görevinden istifa etmesi gerektiğini belirterek meclise kazanın sorumlusu olarak nitelendirdiği Ahmed'in tutuklanması için başvuruda bulundu.

20 Haziran'da bir yük treniyle yolcu treninin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüştü. Kazanın ardından Bakan Ahmed, sorumlunun Pakistan Demir Yolları Bakanlığı olduğunu belirterek özür dilemişti.

