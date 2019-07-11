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GÜNCELLEME - Pakistan'da tren kazası: 18 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

Yolcu treninin park halindeki yük treniyle çarpması sonucu 18 kişi öldü, 67 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Pakistan'da yolcu treninin park halindeki yük trenine çarptığı kazada 16 kişinin öldüğü, 67 kişinin yaralandığı açıklandı.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'dan Pencap eyaletinin başkenti Lahor'a giden yolcu treni, Sadıkabad kentinde raydan çıkarak paraleldeki raya geçip burada park halindeki yük trenine çarptı.

Polis yetkilisi Ömer Faruk Selamet, kaza sonucu 4 vagonu raydan çıkan ve lokomotifi tamamen kullanılamaz hale gelen trende 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 11'i çocuk 9'u kadın 67 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tren vagonlarının tamamen boşaltıldığını söyleyen Selamet, vagonların altında arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

- Muhalefet Demiryolları Bakanının görevden alınmasını istiyor

Kazanın ardından açıklama yapan Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, kazanın makinist hatası sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Ahmed, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1,5 milyon (54 bin TL), ağır yaralılara 500 bin (18 bin TL), yaralananlara ise 200 bin (7 bin TL) Pakistan rupisi tazminat ödeneceğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han da kazayla ilgili sosyal medya hesabından, "Sadıkabad'da yaşanan tren kazasını üzüntüyle öğrendim. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Demir Yolu Bakanına yıllardır ihmal edilen demir yolu altyapısı ve güvenliğiyle ilgili gerekli adımları atması talimatını verdim." paylaşımında bulundu.

Muhalefet partileri ise ülkede son 1 yılda irili ufaklı 5 tren kazası yaşandığını belirterek Ahmed'in görevden alınması gerektiğini söyledi.

Ana muhalefet partisi eş başkanı Meryem Navaz, sosyal medyada yaptığı açıklamasında "Yanlış yönetim felaketlere ve insanlarımızın ölümüne yol açıyor. Kimse bundan rahatsız değil, duyarsızlık şok edici boyutta." dedi.

Muhalefetten Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto-Zerdari ise açıklamasında Ahmed'in eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref zamanıda da Demir Yolları Bakanı olduğunu hatırlatarak, "Han, geçmişte yaşanan kazalar üzerine yaşanmayan istifalar nedeniyle birçok eleştiri yaparken şimdi kendi bakanının istifasını neden istemiyor? Ahmed, Müşerref zamanında da demir yollarını yönetememişti. İstifa etmesi için kaç insanın daha ölmesi lazım?" diye sordu.

Öte yandan Pencap eyalet meclisi üyesi Hina Pervaiz Butt, Ahmed'in bakanlık görevinden istifa etmesi gerektiğini belirterek meclise kazanın sorumlusu olarak nitelendirdiği Ahmed'in tutuklanması için başvuruda bulundu.

20 Haziran'da bir yük treniyle yolcu treninin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüştü. Kazanın ardından Bakan Ahmed, sorumlunun Pakistan Demir Yolları Bakanlığı olduğunu belirterek özür dilemişti.

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Lahor Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan Pencap Eyaleti Pakistan'ın Karaçi kenti

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