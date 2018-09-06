GÜNCELLEME - Sakarya'daki motosiklet kazası

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden iki genç defnedildi.
Alınan bilgiye göre, D-140 Karayolu'ndan Adapazarı yönüne giden Mücahit S'nin (19) kullandığı motosikletle Emre B. (18) idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu iki genç kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
İki gencin cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki evlerine getirildi.
Burada dua edilip, helallik alınmasının ardından iki gencin cenazesi Yeşildirek Camisi'ne getirildi.
İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra, Emre B'nin cenazesi ilçedeki aile kabristanlığına, Mücahit S'nin cenazesi ise Dokurcun Yeniköy aile mezarlığına defnedildi.
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