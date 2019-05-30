HABER

GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu gemisinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 02:29 | Son Güncelleme

Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI EKLENDİ

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Tuna Nehri'nde çoğunluğunu Güney Korelilerin oluşturduğu 34 kişi taşıyan yolcu gemisi bir başka gemiyle çarpışması sonucu battı.

Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Tuna Nehri'nin Macaristan'dan Sırbistan sınırına kadar olan kısmında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de bildirildi.

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak! Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
ARTİAD Başkanı Cemallettin Kerim: 30 gün güneş görmedimARTİAD Başkanı Cemallettin Kerim: 30 gün güneş görmedim
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, şehit yakınları ve gaziler ile iftarda bir araya geldiEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya, şehit yakınları ve gaziler ile iftarda bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

İstanbul'da hastanede yangın!

İstanbul'da hastanede yangın!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Tunceli Nazımiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da hastanede yangın!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.