GÜNCELLEME - Üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

Ardahan'da, eğitim gördüğü okulun pansiyonunda üzerine elbise dolabı düşen 10 yaşındaki öğrenci Zerin Koç'un hayatını kaybettiği olaya ilişkin görevlendirilen iki müfettiş çalışmalarına başladı.
Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun pansiyonunda kalan 5. sınıf öğrencisi Zerin Koç'un ölümüne ilişkin Valilikçe açılan idari soruşturmanın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki müfettişin Ardahan'a geldiğini söyledi.
Olayın üzerinde hassas şekilde durduklarını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:
"Soruşturmayı titizlikle sürdürüyoruz. Bakanlıkça görevlendirilen iki müfettiş çalışmalara bugün itibarıyla başladı. Çocuk bizim çocuğumuz. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Talihsiz bir olay yaşandı, bunun gereği neyse hep birlikte yapacağız. Sadece ailenin gönlü buruk değil bizim de gönlümüz buruk. Aynı acıyı bizler ve öğretmenler de yaşıyor."
Bilmez, olayla ilgili adli soruşturmanın da sürdüğünü aktardı.
Vali Bilmez daha sonra müfettişler ile ölen Zerin Koç'un baba ocağı olan il merkezine bağlı Samanbeyli köyüne giderek çocuğun babası Halil Koç ve yakınlarına taziyelerini iletti.
- "Sadece sizin değil benim de gönlüm buruk"
Bilmez, buradaki konuşmasında da olayın titizlikle soruşturulduğundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Hem sizin hem bizim başımız sağolsun. Bize teslim edilip emanet edilen çocuğumuz bir kaza sonucunda vefat etti. Bunun acısını hep birlikte duyuyoruz. Rabb'im başta ailesine ve hepimize sabır versin. Acı bir olaydı. İnşallah bir daha benzer olaylar olmayacak. Olayda bir ihmal, kusur ne varsa yeni Zerin'lerin olmaması içinde ne gerekiyorsa yapılacak. Zerin bizim de çocuğumuz, sadece sizin değil benim de gönlüm buruk."
Ölüm acısının paylaşıldıkça azalacağını, sevinçlerin de paylaşıldıkça çoğalacağını söyleyen Bilmez, kimsenin bu tür durumları farklı boyutlara çekmesini istemediğini ifade etti.
Baba Halil Koç da çocuğunu Ardahan'a ve ülkesine hayırlı evlat olacağı niyetiyle kızını okula gönderdiğini söyledi.
Taziye çadırına gelenlere yemek ikramında bulunuldu.
- Olayın geçmişi
Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Zerin Koç, önceki gün okulun pansiyonundaki odasında arkadaşları ile oyun oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullandıkları dolabın düşmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.
Olaya ilişkin adli soruşturmanın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca, ilgililerin herhangi bir ihmali bulunup bulunmadığının araştırılması için inceleme ve adli soruşturma da başlatılmıştı.
Konuyla ilgili idari soruşturma çerçevesinde, okulun müdürü Tahir Koçak açığa alınmıştı.
Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!
Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!
Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!
İran'dan Trump'a '12 dakika' yanıtı: Hazırlığımız artıyor!
ABD'li manken Kelsey Quayle vurularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz
Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum