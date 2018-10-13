GÜNCELLEME - Üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

"Soruşturmayı titizlikle sürdürüyoruz. Bakanlıkça görevlendirilen iki müfettiş çalışmalara bugün itibarıyla başladı. Çocuk bizim çocuğumuz. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Talihsiz bir olay yaşandı, bunun gereği neyse hep birlikte yapacağız. Sadece ailenin gönlü buruk değil bizim de gönlümüz buruk. Aynı acıyı bizler ve öğretmenler de yaşıyor."

Vali Bilmez daha sonra müfettişler ile ölen Zerin Koç'un baba ocağı olan il merkezine bağlı Samanbeyli köyüne giderek çocuğun babası Halil Koç ve yakınlarına taziyelerini iletti.

- "Sadece sizin değil benim de gönlüm buruk"

Bilmez, buradaki konuşmasında da olayın titizlikle soruşturulduğundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem sizin hem bizim başımız sağolsun. Bize teslim edilip emanet edilen çocuğumuz bir kaza sonucunda vefat etti. Bunun acısını hep birlikte duyuyoruz. Rabb'im başta ailesine ve hepimize sabır versin. Acı bir olaydı. İnşallah bir daha benzer olaylar olmayacak. Olayda bir ihmal, kusur ne varsa yeni Zerin'lerin olmaması içinde ne gerekiyorsa yapılacak. Zerin bizim de çocuğumuz, sadece sizin değil benim de gönlüm buruk."

Ölüm acısının paylaşıldıkça azalacağını, sevinçlerin de paylaşıldıkça çoğalacağını söyleyen Bilmez, kimsenin bu tür durumları farklı boyutlara çekmesini istemediğini ifade etti.

Baba Halil Koç da çocuğunu Ardahan'a ve ülkesine hayırlı evlat olacağı niyetiyle kızını okula gönderdiğini söyledi.