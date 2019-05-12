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GÜNCELLEME - Yaralanan kadın dağcı hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 23:58 | Son Güncelleme

Kaçkar Dağları'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken düşerek ağır yaralanan kadın dağcı, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak hastaneye götürüldü YARALI DAĞCININ HASTANEYE KALDIRILMASI EKLENDİ

RİZE (AA) - Kaçkar Dağları'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken bastığı kaya parçalarının kayması sonucu düşerek ağır yaralanan kadın dağcı tedavi altına alındı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağları göller bölgesinde arkadaşlarıyla zirve tırmanışı yapan Esra Emet bastığı kaya parçalarının kayması nedeniyle düşerek yaralandı.

Emet'in beraberindekilerin jandarmadan yardım istemesi üzerine 11 kişilik AFAD, AKUT, jandarma ve UMKE ekibi bölgeye gitti.

Esra Emet'e yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından ulaşan ekip, bölgenin karla kaplı olması nedeniyle Emet'i kızaklı sedyeyle araçların bulunduğu bölgeye getirdi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Rize Yaralı Dağcı

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