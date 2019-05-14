GÜNDEM / 14 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/15.30/16.30/20.02) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT tarafından düzenlenecek Engelliler Haftası Anma Pulu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Federasyonu Federal Muhafız Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Viktor Zolotov'u makamında kabul edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, engelli öğretmen ve öğrencilerle iftarda buluşacak.
(Ankara/20.02) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM Genel Kurulunda Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- TÜİK, mart ayı Sanayi Üretim Endeksi ile nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek. (Soçi)
2- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından olan ve Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı icra edilen Denizkurdu-2019 izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
4- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Futbolda 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi, Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile iki takımın kaptanları, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek ortak basın toplantısına katılacak.
(Sivas/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Bayraklı Belediyespor ile Elazığ İl Özel İdare karşılaşacak.
(İzmir/18.00)
3- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor, Konyaspor-Düzce Belediyespor mücadele edecek.
(Ankara/15.00/Konya/17.00)
ÖZEL HABER
1- ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ- MEB, meslek liselerinin tüm alanlarında iş dünyası ile el sıkıştı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
- "İş dünyası ile birlikte planlanan eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerimize istihdamda öncelik tanınacak. Dolayısıyla bu yıl tercih yapacak öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimi bir alternatif olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum"
- "Geleceğin güçlü Türkiyesi için nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bakanlık olarak meslek liselerindeki tüm alanlarda iş dünyası ile iş birliği yaptık. Meslek liselerinde 53 alanda iş dünyası ile imzalanmış 128 protokol yürütüyoruz"
- "İSO, İTO, İTÜ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi ile ilgili protokol, TOBB ile 81 ildeki 81 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan protokol, sadece iki örnek"
- "ASELSAN ve İTÜ mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kurulması, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve HAVELSAN ile iş birliklerimiz yeni alanlardaki yaklaşıma güzel örnekler oluşturuyor"
(Selma Kasap/Ankara)
2- PTT'nin gözü, Afrika'nın 75 milyar dolarlık e-ticaretinde
- PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik:
- "(Afrika'da e-ticaretin yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilen) Ecom@Africa, çok büyük bir proje. Ülkemiz ihracatına, lojistiğine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak"
- "Afrika'nın e-ticarette ulaşabileceği pazar payının kısa sürede 75 milyar dolar olacağı, 2-3 yıl içerisinde o boyutu da geçeceği öngörülüyor. Biz bu pazarı Türkiye üzerinden dünyaya açmış olacağız"
- "Bizim için önemli olan ülkemizin bu pastadan en büyük payı alarak dünyada e-ticarette en önemli aktörlerden olması, bunu hedefliyoruz"
- "Proje sayesinde Afrika'nın ürünlerini İstanbul üzerinden dünyaya, Afrika'nın dünyanın geri kalanından talep ettiği ürünleri de İstanbul üzerinde onlara ulaştıracağız. Bu tamamen kazan-kazan üzerine kurulmuş bir proje"
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
3- Bodrum'da yabancı ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz"
- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:
- "Bodrum, dünyada tanınan destinasyonlardan bir tanesi. Bodrum'da yabancı ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz"
- "Önemli tur operatörleri nisan ayından itibaren buraya uçmaya başladılar. İnşallah bu sezon Bodrum'da da diğer sezonların üstünde bir rakamla kapatacağız"
- "Hint düğünleri, bizim dizi filmlerimizden etkilenen bir pazar. İstanbul ve Antalya'nın ardından Bodrum'da da bu tür talepler alınmaya başlandı"
(Ali Ballı / Muğla)
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