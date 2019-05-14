GÜNDEM / 14 Mayıs 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT tarafından düzenlenecek Engelliler Haftası Anma Pulu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftarda bir araya gelecek.

1- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek. (Soçi)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

2- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından olan ve Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı icra edilen Denizkurdu-2019 izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Futbolda 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi, Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile iki takımın kaptanları, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek ortak basın toplantısına katılacak.

4- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

- "İş dünyası ile birlikte planlanan eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerimize istihdamda öncelik tanınacak. Dolayısıyla bu yıl tercih yapacak öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimi bir alternatif olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum"

- "Geleceğin güçlü Türkiyesi için nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bakanlık olarak meslek liselerindeki tüm alanlarda iş dünyası ile iş birliği yaptık. Meslek liselerinde 53 alanda iş dünyası ile imzalanmış 128 protokol yürütüyoruz"

- "İSO, İTO, İTÜ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi ile ilgili protokol, TOBB ile 81 ildeki 81 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan protokol, sadece iki örnek"

- "ASELSAN ve İTÜ mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kurulması, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve HAVELSAN ile iş birliklerimiz yeni alanlardaki yaklaşıma güzel örnekler oluşturuyor"

(Selma Kasap/Ankara)

2- PTT'nin gözü, Afrika'nın 75 milyar dolarlık e-ticaretinde