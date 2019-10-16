GÜNDEM / 16 Ekim 2019

3- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

7- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla TZOB Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

4- TÜİK, 2019 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile eylül ayı konut satış istatistiklerini ilan edecek.

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında C Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Galatasaray, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.

- Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinde yararlanılan Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla teröristlerin korkulu rüyası oluyor

(Behçet Alkan/Şanlıurfa)

2- BTC'den 3,3 milyar varil petrol aktı

- Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden 2006'dan itibaren 4 bin 300'den fazla tankerle 3 milyar 314 milyon 965 bin 318 varil ham petrol sevk edildi

- Terminalden bu yıl 15 Ekim'e kadar yapılan petrol sevkiyatı ise 187 milyon 893 bin varil oldu

(İbrahim Erikan/Adana)

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