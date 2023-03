Gündem olmuştu! AK Parti'den Kızılay'ın çadır satışıyla ilgili ilk yorum 'Keşke böyle bir ağır ve acılı günde yapılmasaydı'

Kızılay ve AHBAP arasındaki çadır alışverişi ve 'Kızılay çadır sattı' tartışmaları, depremin ardından gündeminin en çok konuşulan konularından bir tanesi olmuştu. Peş peşe yapılan açıklamaların ardından olayın yankıları sürüyor. TBMM Genel Kurulu'nda da Kızılay konusu konuşuldu. Konuyla ilgili AK Parti'den de ilk yorum geldi. İşte detaylar...

"HİÇBİR TEDBİR ALMADINIZ MI?"

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan milletvekilleri deprem felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, deprem bölgesinde yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, "Arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sokup insanlarımızı enkazdan kurtarmak gerekiyordu. Bu yapıldı mı? O yapılmadı, çünkü arama kurtarma birliklerini, Sivil Savunma Kanunu’nu lağvettiniz, bunları ortadan iktidar kaldırdı. Kötü yapılaşma, kaçak yapılaşma konusunda belediyeden başlayıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kadar uzanan ve zincirin içinde yapı denetim şirketleri dahil nelerin döndüğünü tüm kamuoyu biliyor. Bu konuda ne gibi tedbir aldınız? Hiçbir tedbir almadınız mı?" diye sordu.

KIZILAY ELEŞTİRİLERİ DEVAM ETTİ

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Kızılay’ın deprem bölgesinde çadır satmasını eleştirerek, "Vatandaşlarımız acilen konaklama sorununun çözülmesini bekliyor, bir bakıyoruz Kızılay elindeki çadırları ve konserveleri parayla satmış. Hilal-İ Ahmer Cemiyeti’nden bugünlere gelen yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibinin yarasına merhem olan Kızılay’ın geldiği nokta maalesef içler acısı” değerlendirmesinde bulundu.

Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, deprem felaketinin ardından, yapılacak yeni binalara ilişkin, "Afet bölgesi tasarım alanları rehberinde yer alan bilgilere göre deprem bölgelerinde yapılacak dairelerin yapımı yeniden saraya yakın müteahhitlere verilmiştir. Tamamen yıkılan bu kentlerin imar planları yenilenmeden, kent planları yapılmadan konut çalışmalara başlamak hele hele bu konutların nerelere kurulacağına yönelik gerekli jeolojik, jeofizik etütleri yapmadan, bunların altyapıya olan etkileri değerlendirilmeden, bütünlüklü bir kent planlaması yapılmadan başlanması yanlıştır" yorumunda bulundu.

Usta, Kızılay ile ilgili eleştirilerini sürdürerek, "Kızılay'la ilgili de her gün tekrar bir rezalet ortaya çıkıyor. Bakın, son rezalet de şu: Kızılay’a bağlı Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi var. Bunlar aralık ayında SPK’ye bir müracaatta bulunuyorlar. Ne için müracaatta bulunuyor? Paraları çok ya arkadaşların çünkü yardım yapmıyorlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtmıyorlar; paraları altına ve dövize yatırıyorlar" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş da, afet bölgesinde yaşanan ihmalleri tekrar ederek, "Refakatsiz çocuklar kamuoyunun çok temel gündemlerinden biri. Hepimiz çok yakından takip ediyoruz; Halkların Demokratik Partisi olarak ben ve birçok milletvekili arkadaşım Çocuk Hakları Alt Komisyonuna başvuru yaptık. Kamuoyuna refakatsiz çocukların, prosedürlere aykırı olarak, cemaatlere, farklı yerlere verildiği yönünde çokça haber yansıdı; hatta bir tanesinin Sakarya’da İsmailağa cemaati tarafından işletilen bir kurum olduğu iddia ediliyor” ifadesini kullandı.

"REFAKATSİZ KALAN ÇOCUKLARIMIZIN TAKİBİ İÇİN CHP OLARAK BİR İHBAR HATTI OLUŞTURDUK"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklara dikkat çekerek, "Refakatsiz kalan çocuklarımızın takibi için CHP olarak bir ihbar hattı oluşturduk. Buradan yetkili kurumlarla paylaşımı sağlıyoruz ve takibini yapıyoruz. Şimdi, devletin böyle bir şeyi kesinlikle yapıyor olması gerekiyor. Çocuklarımızın, insanlarımızın akıbetinin ne olduğunu bilmek önce yakınlarının, sonra da milletimizin hakkıdır. Nedir oradaki durum? Kayıp insanlarımızla ilgili gerçek rakam nedir? Bunu bilmek durumundayız" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi. Muhalefet partileri CHP, İYİ parti ve HDP’nin deprem konulu grup önerilerinde de Kızılay’a yönelik eleştiriler devam etti.

"TÜRK HAVA KURUMUNDA NEYİ YAŞIYORSAK ŞİMDİ KIZILAY'DA DA AYNI ŞEYİ YAŞIYORUZ"

İYİ Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Türk Hava Kurumunda neyi yaşıyorsak şimdi Kızılay’da da aynı şeyi yaşıyoruz ve mevcut otokratik, ucube tek adam rejimi ne yazık ki 12 Eylül 2010’dan başlayan referandumlar süreciyle ülke ve millet olarak bizi çok ağır sonuçlara maruz bıraktı. Bakın, 12 Eylül 2010’dan itibaren karşılaştığımız başlıca olaylar: 15 Temmuz hain kalkışması, dayanılmaz hayat pahalılığı, bozulan şehirler, artan uyuşturucu kullanımı, yolsuzluk ve usulsüzlük ve Suriye sığınmacıları felaketi. Bizim eskiden bir Kızılay’ımız vardı; her zor günümüzde yanımızda bulunur, milletimizin göz bebeği olan kurumların başında gelirdi, doğal felaketlerde kendiliğinden harekete geçerdi, ticari olan hiçbir faaliyetle ilişkisi yoktu. Milletimizin kalbinde yer eden bu yardım ve dayanışma kurumumuz, şimdi maalesef, kötülük rejiminin çıkarlarına hizmet eden bir paravan kuruluşa dönüştürüldü" diye konuştu.

HDP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Bu Kızılay depremzedelere çadır götürmedi, çadır kurmadı, elindeki çadırları üç gün bekletip ondan sonra Ahbap'a sattı. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip ve kar amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olarak sunmak zorunda olan bir kuruluş. Ne zaman şirket haline dönüştürdünüz Kızılayı?" diye sordu.

CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Kızılay’a yönelik eleştirilerini dile getirerek, Kızılay’ın tarihçesinden bahsetti. Kızılay’ın çadır sattığını belirten Emre, "İktidar partisi milletvekilleri, siz, Kızılay'ın yurt dışına milyonlarca dolar gönderip, oralarda binalar yapılmasını doğru buluyorsanız; buyurun, el kaldırın. O binaların yerine, çadır kurulmasını, çadır alınmasını, insanlara yardım edilmesini doğru bulmuyor musunuz siz? Kızılay'ın amacı bu değil mi?" dedi.

Genel Kurul'da söz alan, CHP, İYİ Parti ve HDP grubu sözcüleri Kızılay’a yönelik sert eleştirilerini sürdürdü.

"KIZILAY BİR DEVLET KURUMU DEĞİL"

Muhalefetin Kızılay eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kızılay, bir devlet kurumu değil, Kızılay, kendi tüzel kişiliği olan bir dernek. Kızılay, bizim; tartışalım, eleştirelim fakat 154 yıldan beri bizim kurumumuz, en zor zamanda bu milletin yanında yer almış, özel kurumumuz. En zor zamanda milletin yanında yer almış özel bir kurumumuz, 1913’te kamu yararı kararı verilmiş. Şu an eleştirdiğiniz çadır şirketi, 1954 yılında kurulmuş bugünün konuları değil. Satsa neden satıyor, satmasa neden satmıyor denecek. Derdiniz başka, sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE AFET SIRASINDA BÖYLE AĞIR VE ACILI GÜNDE HİÇBİR SATIŞ YAPMASAYDI, YAPILMASAYDI"

Turan konuşmasının devamında "Ancak net olarak söylüyorum, keşke afet sırasında böyle bir ağır ve acılı günde hiçbir satış yapmasaydı yapılmasaydı. Daha nasıl söyleyebilirim. Satarsan ne olur, işte bugün olduğu gibi, 4 milyon kişiye 3 öğün yemek veriyorsun bu konuşulmaz, satarsan ne olur 400 bin kişiye çadır vermişsin bu konuşulmaz, böyle meclisi ve kamuoyunu yoran gündeme vesile olursunuz.” dedi.

"NE DEMEM LAZIM? NİYE DİNLEMİYORSUNUZ?"

Turan, muhalefetin, 'Kızılay çadırı satmadan deprem bölgesine götürseydi' eleştirilerine, "Diyorum ki: Satmasaydı. Ne demem lazım? Niye dinlemiyorsunuz? Öyle bir önyargınız var ki ne dediğimin de kıymeti yok sizin için. Bir daha mı söyleyeyim?" dedi.

Turan, muhalefet partilerinin Kızılay’a yönelik eleştirileri devam edince, Kızılay’ı savunmadığını vurgulayarak, "Savunmuyorum, ayıp sizin yaptığınız ya, daha ne diyeyim; ben iktidar partisi vekiliyim ya. Ama ne diyorum duymuyor musunuz ya?" sözleriyle yanıt verdi.

Genel Kurul’da; CHP, İYİ Parti ve HDP’nin grup önerileri reddedilmesinin ardından, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

AHMET ŞIK'A 'KINAMA CEZASI' VERİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve muhalefet partileri arasında, deprem bölgesi ile ilgili iddialar tartışıldı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Bu felaketin sebebi sizsiniz, hepiniz katilsiniz" dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Şık’ın üzerine yürüdü. Şık'a sözlerinden dolayı 'kınama cezası' verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, deprem felaketinde aksaklıklar yaşandığını belirterek, hükümeti suçladı.

'HELALLEŞMEYECEK, HESAPLAŞACAĞIZ'

Şık, AK Parti sıralarına dönerek, "Çıkardığınız imar afları, kentsel dönüşüm altında oluşturduğunuz rant tezgahıyla bu yıkımın siyasi, hukuki ve ahlaki sorumlususunuz ama kalkmış 'helalleşelim' diyorsunuz. İnsanlar günlerce enkaz altında çığlık atarak, yardım dilenerek öldüler. Yok öyle yağma, hesap vereceksiniz; helalleşmeyecek, hesaplaşacağız. Okulları, Meclis'i, televizyonları, sosyal medyayı, statları, hatta isterseniz sokakları kapatın; ne yaparsanız nafile, içinizdeki korku dinmeyecek" dedi.

Şık konuşmasının devamında, "Yirmi yıllık hukuksuzluk rejiminiz, yolsuzluklarınız, hırsızlıklarınız, sebep olduğunuz katliamlar, yağma ve talanınız şöyle dursun, sadece depremden sonraki kırk sekiz saatte yapabileceklerinizi yapmadığınız için hepiniz yargılanacaksınız. Bu dünyada bize yirmi yıllık bir cehennem yaşattınız. Size bunun hesabını soracağız" sözlerine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti'li Uğur Aydemir, "Önce kendini yargıla. Sen haddini bil" deyince, Şık da, "Çok terbiyesiz bir adamsın. Trolün vücut bulmuş halisin" diyerek karşılık verdi.

ŞIK VE AYDEMİR ARASINDAKİ KAVGAYI VEKİLLER ÖNLEDİ

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Şık'a, "Her zamanki halin. Her zamanki terbiyesizce konuşmaların" dedi. Şık ise "Birazcık arın, namusun, haysiyetin olsa sen şurada sesini keser oturursun" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Aydemir, "Her zamanki terbiyesizce konuşmaların. Her zamanki terbiyesizce konuşmaların. Başka bir şey bilmiyorsun zaten! Terbiyesizce konuşuyorsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, "Ne biçim konuşuyorsun sen" diyerek Şık’ın üzerine yürüdü. Şık da Aydemir'in üzerine yürüdü. İki milletvekili arasında yaşanması olası kavgayı, araya giren milletvekilleri son anda önledi.

Şık’ın, "Milyonlarca insanın canının hesabını vereceksiniz. İnsan bile değilsiniz. Öldürdünüz lan insanları. Öldürdünüz katlettiniz. Hepiniz katilsiniz" şeklindeki sözlerine Aydemir, "Sen vatan hainisin, çakal" diyerek karşılık verdi. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi.

Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın bir önceki oturumda AK Parti'ye yönelik sarf etmiş olduğu sözlerini, TBMM İç Tüzüğünün ilgili maddelerini hatırlatarak, "Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak kapsamında olup kınama cezası gerektirdiğini" söyledi. Akar, bu nedenle İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında kınama cezası teklif ederek oylamaya sundu. Genel Kurul'da Şık'ın, AK Parti'li milletvekilleri ve AK Parti'ye yönelik, 'Hepiniz katilsiniz' sözlerine verilen 'kınama cezası' kabul edildi. (DHA)