GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2018

- Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüşecek ve şehitlikleri ziyaret edecek.

- Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, Beşiktaş maçı öncesi Vodafone Park'ta basın toplantısı yapacak. Sırbistan temsilcisi, hazırlıklarını aynı statta antrenmanla bitirecek.

(İstanbul/18.00/18.30/18.30/19.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları tamamlanacak.

3- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları tamamlanacak.

4- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo mücadeleleri devam ediyor.

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