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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 00:17 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

- Ruhani'nin ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de hazır bulunacağı "Üçlü Zirve"ye iştirak edecek Başkan Erdoğan, ardından ortak basın toplantısına katılacak.

(İran)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yolda hep birlikteyiz" sloganı ile yeni başlayacak trafik projesini tanıtacak, Jandarma Havacılık Başkanlığının 50. kuruluş yıl dönümü ile pilot ve teknisyenlerin mezuniyet törenine katılacak.

(Ankara/11.00/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "87. İzmir Enternasyonel Fuarı"nın açılışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısına ve törene katılacak.

(İzmir/09.30/16.00)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib /Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla sürüyor.

- A Milli Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Medical Park Stadı'nda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/21.45)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki sekizinci maçında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

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