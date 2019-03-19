HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 03:43 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ereğli, Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Zonguldak/12.00/Sakarya/14.00/Kocaeli/16.30/Üsküdar/18.00)

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!
Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

Hollanda'daki saldırının şüphelisinin babası konuştu! İşte ilk sözleri

Hollanda'daki saldırının şüphelisinin babası konuştu! İşte ilk sözleri

Kadın polisi darp etti! O detay gözlerden kaçmadı

Kadın polisi darp etti! O detay gözlerden kaçmadı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Tam evine gireceği sırada kurşun yağmuruna tuttular!

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Tam evine gireceği sırada...

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri! Bir anda ateş etmeye başladı!

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!

Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!

18 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekildi! İşte kazandıran numaralar

Polis memurunu darp etti, kaçarken kaza yaptı

Kadın polisi darp etti! O detay gözlerden kaçmadı

Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.