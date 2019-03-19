GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Ere\u011fli, Sakarya, Kocaeli ve \u00dcsk\u00fcdar'da d\u00fczenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.\n(Zonguldak\/12.00\/Sakarya\/14.00\/Kocaeli\/16.30\/\u00dcsk\u00fcdar\/18.00)PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z \u00e7\u00f6p atmaya i\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131yla gidince...Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6n\u00fcnde silah sesleri!G\u00f6revleri \u00f6rg\u00fct\u00fc yeniden canland\u0131rmakt\u0131! Tutukland\u0131lar!
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