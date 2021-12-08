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Gündemde asgari ücret var! Kritik Kabine toplantısı başladı

08.12.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra stokçularla mücadele de toplantıda ele alınacak. Öte yandan yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen son aşama da toplantının diğer bir konusu olacak.

Gündemde asgari ücret var! Kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Erdoğan'ın Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacağı bekleniyor.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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GÜNDEMDE YENİ ASGARİ ÜCRET VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak. Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak.

OMİCRON VARYANTI

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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