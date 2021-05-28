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  4. Gündüz vakti 'pes' dedirten olay! Bahçe kapısını çaldı

Gündüz vakti 'pes' dedirten olay! Bahçe kapısını çaldı

28.05.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de evin bahçe kapısını çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Raufbey Mahallesi 9566 Sokak'ta bulunan bir evin bahçe kapısının çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma yapıldı.

TABLAYA YÜKLEYİP GÖTÜRDÜ

Çalışmalarda, çevrede 20 adet kamera izlendi. Görüntülerde bir kişinin gözüne kestirdiği bahçe kapısını duvardan atlayıp açması, bir yayanın geldiğini fark edince uzaklaşması, yeniden gelmesi ve demir kapıyı tablaya yükleyip götürmesi yer alıyor.
Yapılan incelemede şüphelinin daha önceden çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Y.K. (42) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Y.K. evinde gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA

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