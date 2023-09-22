Güne yorgun başlıyorsanız dikkat! Uykusuz kalkmanın nedeni meğer buymuş, hemen kontrol ettirin

Her akşam vaktinde yatmanıza ve yeterli uyku aldığınızı düşünmenize karşın sabahları yorgun bir şekilde uyanıyorsanız nedeni vitamin eksikliği olabilir. Uzmanlar, uykusuzluğa neden olabilen 5 vitamin eksikliğine dikkat çekip nedenlerini sıraladı.

UYKU KALİTESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ VAR!

Bedenin sağlıklı işleyişini sürdürmesi için vitaminler son derece önemlidir. Her bir vitaminin vücutta farklı bir işlevi vardır. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre; bazı vitaminler bilhassa uyku sürecinin kalitesinde önemli rol oynar.

YORGUNLUĞUNUZUN NEDENİ BU OLABİLİR

Güne yorgun ve uykusuz başlıyorsanız B12 vitamini, D, C, B6 ya da E vitamini eksikliği ekiyor olabilirsiniz.

B12 VİTAMİNİNİ DÜZENLİ ŞEKİLDE ALIN!

B12 vitamini vücutta sentezlenmesi zor olduğuu için dışarıdan alınması gerekir. Kırmızı kan hücrelerinin işlevi, sinir sistemi ve hücre metabolizması sağlığı gibi bişrçok konuda etkili olan B12 vitamini itamini sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur.

İşte B12 vitamini içeren besinler:

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar,

Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri,

Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı,

Süt, yoğurt, peynir,

Yumurta.

UYKU HORMONU OLARAK BİLİNİYOR, AMA EKSİK OLDUĞUNDA...

Güne yorgun başlayarın D vitamini eksikliği olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, uyku hormonu olarak bilinen melatonin yapımında rol oynaması nedeniyle son derece önemli olduğunu vurguladı.

D vitamini alabileceğiniz besinler:

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt,

Tereyağı,

Ton balığı,

Somon,

Balık yağı,

Mantar,

Maydanoz,

Yonca.

SEROTONİN ÜRETİMİNİ SAĞLADIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR!

B6 vitamini uykusuzluk üzerinde etkili olduğu bilinen önemli kaynaklardandır. B6 vitamini serotonin üretimini sağlar.

B6 vitamini içeren gıdalar:

Kuru baklagiller, özellikle de nohut.

Kırmızı ve beyaz et.

Süt ve ürünleri.

Balık ve deniz ürünleri.

Yumurta.

Havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates, karnabahar.

Muz ve avokado.

Kabuklu kuru yemişler.

BU BESİNLERİ MUTLAKA TÜKETİN

Vücutta E vitamini olmadığı takdirde uyku kalitesinde ve süresinde sorunlar yaşanabiliyor. Uzmanlar E vitamini açısından zengin gıdalar arasında avokado, ayçiçeği ve soya yağı, ayçiçeği çekirdeği, badem, buğday tohumu yağı, fıstık, fıstık ezmesi, ıspanak, kabak, kanola yağı, kara lahana, kırmızı biber, kuşkonmaz, mango pancar yeşillikleri, yer fıstığı ve zeytinyağı olduğunu belirtiyor.



