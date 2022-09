Güneş koruyucunun etkileri şaşırttı! Neden düzenli olarak güneş kremi sürmeliyim diyorsanız…

Güneş hâlâ birçok kişiye masum görünüyor olabilir ama bu oldukça yanıltıcı! Güneşin ne kadar faydası olsa da çok zararlı etkileri de bulunuyor. Zararlı güneş ışınları cilt kanserine ve cildin erken yaşlanmasına neden oluyor. Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology'de yer alan 92 yaşındaki bir kadının fotoğrafı oldukça merak uyandırdı. Yüzünde sürekli olarak UV koruyucu nemlendirici kullanan, ancak boynunda kullanmayı ihmal eden 92 yaşındaki bir kişinin yüzü ve boynu arasındaki büyük fark güneş koruyucunun önemini fark ettirdi.

GÜNEŞ KORUYUCU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Güneş ışınları güçlü bir D vitamini kaynağı olup kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Fakat güneş ışınları D vitamini ile beraber radyoaktif özellikte olan ve cilde zarar veren ultraviyole ışınları da içerir. Canlılığın yaşam kaynağı olan bu ışınlar maalesef cildimize karşı o kadar da nazik davranmaz. Derinin alt tabakasına etki ederek yaşlanma etkilerini arttırır ve uzun vadede cilt kanserine sebep olabilir.