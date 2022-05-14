Güneş kremi hakkında hemen inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi mevsimine giriyoruz ve o taze şişeleri açarken ya da sprey kutularındaki ambalajı soyarken, güneş kremiyle ilgili geride bırakma zamanının geldiğine dair bir sürü efsane var. Sonunda hiç aklınıza gelmeyen bazı durumlarla karşı karşıya kalmaya hazır olun.

Hangi güneş kreminin cildine iyi geleceği, güneş kremini ne kadar ve ne sıklıkta kullanmanız gerektiği konusunda yanıtlanması gereken önemli sorular var! Hiçbir güneş kremi güneş ışınlarını tamamen “engelleyemez” ve bu nedenle FDA, bu tarz ürünleri içeriğine göre güneş kremi ve güneş koruyucu olarak iki sınıfa ayırmıştır.

ETKİLİ KORUNMA İÇİN NE KADAR GÜNEŞ KREMİ SÜRÜLMELİ?

Kullanılacak uygun güneş koruyucu miktarının yaklaşık 50 gram olması gerektiğini biliyor musunuz? İlk bakışta çok gibi gelebilir. Ancak bu sayı tüm vücudunuzu cildin santimetre karesi başına iki miligram güneş kremi denk gelecek şekilde hesaplandı. Peki, neden?

Bu, SPF testinde kullanılan miktardır. Çünkü bilim insanlarının deneylerde sürekli olarak daha ince bir katman uygulaması zordur. Dolayısıyla bu miktar, insanların bu kadar çok “uygulaması” gerektiği için değil test etme kolaylığı için seçildi. Gerçekte, hiç kimse aslında bu kadar çok güneş kremi uygulamaz. Ama mümkün olduğunca uygulayarak cildinizi koruma altına alabilirsiniz.

NEDİR BU SPF?

SPF kısaltmasının açılımı Sun Protection Factor'dur. Türkçe karşılığı Güneş Koruma Faktörü olan SPF, kullanılan kozmetik ürünlerinin koruma derecesini gösterir. Yüksek SPF sizi gerçekten daha iyi korur.

GÜNEŞ KORUYUCU EFSANESİ

Her ürün hakkında olduğu gibi güneş kremleri hakkında da çeşitli mitler var. Bir grup güneş kremlerinin güneş ışınlarının kendisinden daha tehlikeli olduğunu iddia etmektedir. Bilimsel çalışmalara göre bu iddia doğru değil. Güneş ışınlarının her yıl milyonlarca insanın cilt kanserine yakalanmasına neden olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

KENDİ GÜNEŞ KREMİNİZİ YAPABİLİR MİSİNİZ?

Güneş kreminin alternatifleri arasında evde bitkisel, uçucu yağlarla yapılabileceği inancı var. Size kötü bir haberimiz var: güneş kreminde kullanılan aktif bileşenleri eşit şekilde doğal yağlarla karıştırarak sizi güneşten korumasını beklemeyin. Güneş kremini formüle etmenin bir bilimi var. Doğal yağların besleyiciliği, koruyuculuğu olabilir ancak etkisi tartışmalıdır.

GÜNDE BİR KERE GÜNEŞ KREMİ SÜRMEK YETERLİ Mİ?

Hayır! Güneş kremini gün içinde özellikle güneşin tepede olduğu saatlerde dışardaysanız mutlaka tekrar tekrar uygulamalısınız.

HER SENE YENİ GÜNEŞ KREMİ ALMALISINIZ

Güneş koruyucu şişenizin son kullanma tarihi yoksa, uygun şekilde saklandığınızdan eminseniz üç yıl boyunca kullanabilirsiniz. Geçen yaz indirimden iki güneş kremi aldıysanız ve o zamandan beri düzgün bir şekilde muhafaza ettiyseniz kullanabilirsiniz. Öte yandan, bir yıldır arabanızın zemininde yuvarlanan güneş kremi muhtemelen sıcakta bozulmuştur.

GÜNEŞ KREMLERİ SUYA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Hiçbir güneş kremi güneşi tamamen engelleyemediği gibi, hiçbir güneş kremi de gerçekten su geçirmez olamaz. Güneş kremi sürdükten sonra denize girmeyi planlıyorsanız üzerinde suya dayanıklı yazan kremleri tercih etmelisiniz. Ancak suya dayanaklı güneş kremi alırken ürünün arkasında ürünün suya ne kadar dayanıklı olduğunu kontrol edin.



