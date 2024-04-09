Güneş tutuldu, sırada deprem mi var? Gündem olan iddiaya yanıt geldi! "Tarih boyunca hep kötüye yorulmuş"

Meraklısı nefesini tuttu, tarihi doğa olayına tanıklık etmek için gözünü gökyüzüne çevirdi. Türkiye'de gözlemlenmese de büyük merak uyandıran Güneş tutulmasının depreme neden olabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

"TÜRKİYE İLE İLGİSİ YOK"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'e yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı şöyle değerlendirdi: "Güneş tutulmasının yaşandığı yerler bizim ülkemize denk gelmiyor. Meksika-Kanada arasındaki bir bölgede bu tutulmayı izleyebiliyorlar. Bizle ilgisi yok.

"2030'DA OLACAĞI İDDİALARI VAR"

Hatırlarsınız 1999 depreminden sonra ‘Bir güneş tutulması sonrasında deprem oldu’ şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Ondan sonra 2006’da bir söylenti çıktı, Tokat üzerinden geçecek bir depremden sonra Kuzey Anadolu Fayı'nın tetikleneceği konusunda. 2030 yılında da bu şekilde bir güneş tutulması olacağı yönünde iddialar var.

"HEP KÖTÜYE İŞARET EDİLMİŞ"

Tarih boyunca tutulmalar hep kötüye işaret edilmiş, iyi bir söylenti yok. Bilim dışı ve bilim içi söylentiler var. Ama yapılan çalışmalarda ciddi bir bağlantı bulunamıyor.

"HER GÜN GELGİT YAŞIYORUZ"

Ayın dünya üzerinde öyle bir çekim kuvveti var. Çünkü Güneş’ten çok daha yakın Dünya’ya. Her gün gelgit yaşıyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





