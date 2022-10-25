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Güneş tutulması namazı ne zaman? Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulması zamanı Küsuf namazı kılınışı!

25.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş tutulması namazının ne zaman ve nasıl kılınacağı 25 Ekim 2022 Salı günü görülecek bu nadir doğa olayı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Ekim'de Türkiye'den de gözlemlenecek olan Güneş tutulması nedeniyle namaz kılmak isteyen kişiler arama motorlarında küsuf namazı ile ilgili sorgulama yapmaya başladı. Peki, Güneş tutulması namazı nasıl kılınır, Küsuf namazı nedir, kaç rekat? İşte Güneş tutulması zamanı Küsuf namazı kılınışı...

Güneş tutulması namazı ne zaman? Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulması zamanı Küsuf namazı kılınışı!

Güneş tutulması bugün (25 Ekim 2022 Salı) gerçekleşecek. Nadir görülen bu doğan olayında kılınacak olan Küsuf namazı bu sebeple vatandaşlar tarafından internette araştılıyor. Küsuf kelimesinin anlamı örtmek, kararmaktır. Bu kelime güneş için kullanıldığında ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesini bir başka deyişle güneş tutulması olayını ifade eder. Peki, Küsuf namazı nedir, kaç rekat? İşte Güneş tutulması namazı olan Küsuf namazının kılınışı...

KÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Küsuf namazı, Güneş tutulmasında kılınan namazdır. Küsûf namazı, ezan ve kamet okunmasına gerek duyulmadan cemaatle veya tek başına kılınabilmektedir.

Küsuf namazının fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınmasının daha faziletli olduğu söylenmektedir. Bu namaz seferî durumundaki kişiler tarafından da kılınabilmektedir.

Öte yandan birçok kaynakta vaktinde kılınamayan küsûf namazının kazâ edilemeyeceği yer almaktadır.

GÜNEŞ TUTULMAZI NAMAZI KÜSUF NAMAZININ VAKTİ

Küsuf namazının vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir.

KÜSUF NAMAZI KILINIŞI

Küsuf namazı 1. rekat:

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke'yi okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

Küsuf namazı 2. rekat:

Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Güneş tutulmasını izlemek için bu saatlere dikkat! Güneş tutulmasını izlemek için bu saatlere dikkat!

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GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLUR, NASIL OLUŞUR?

Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girer. Bu şekilde Güneş'i tamamen ya da kısmen örter.

Bu duruma Güneş tutulması adı veriliyor.

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GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek güneş tutulmasının fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda açıklamada bulundu.

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Konuya ilişikn yaptığı açıklamada "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" ifadelerine yer veren Görür sözlerini ""Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" diyerek noktaladı.

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