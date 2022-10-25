Güneş tutulması nasıl izlenir? Güneş tutulması 3d güneş gözlüğü ile mi izlenir? Tutulma öncesi kritik uyarılar

Güneş tutulmasının nasıl izleneceği araştırılmaya başlandı. Tutulmanın, güneş gözlüğüyle izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor. Güneş tutulması 12.00-15.00 saatleri arasında meydana gelecek. Peki Güneş tutulması nasıl izlenir? Güneş tutulması 3d güneş gözlüğü ile mi izlenir? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Güneş tutulması retina göz hasarına neden olabilir. TÜBİTAK Gözlemevi açıklamalarına göre tutulmayı izleyebilmek için, özel üretilmiş Güneş filtresine sahip teleskoplar veya "Tutulma Gözlüğü" kullanılmalıdır. Aksi taktirde filtresiz olarak dürbün, teleskop vb optik bir alet ile Güneş’e doğrudan bakıldığında göz retinası ciddi zarar görmesi, muhtemel sonuçlar arasında yer alıyor.

3D GÖZLÜKLE GÜNEŞ TUTULMASI İZLENİR Mİ?

Güneş tutulmasını izleyebilmek için özel filtreli gözlükler kullanılmalıdır. 3D gözlükler içerisinde bu tip bir filtre yer almamaktadır.



