GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2023: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Ateş Çemberi olarak da isimlendirilen güneş tutulmasının tarihi, saati ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde meydana geldi. İkinci tutulma ise 14 Ekim 2023 tarihinde olacak. İkinci tutulmanın halkalı tutulma olarak gerçekleşeceği aktarıldı.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Parçalı tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta görülebilecek. Yapılan açıklamada halkalı tutulmanın ise Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika'nın doğu ucu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde seyredilebileceği aktarıldı.

Ateş Çemberi güneş tutulması ise Türkiye'den izlenemeyecek.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Ateş Çemberi güneş tutulmasının NASA Youtube canlı yayını ile takip edilmesi bekleniyor.

