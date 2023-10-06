HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2023: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2023: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi?

06.10.2023 13:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği basında çıkan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere son tutulma 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmişti. Halkalı güneş tutulması için tarih verildi. Peki, güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2023: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Ateş Çemberi olarak da isimlendirilen güneş tutulmasının tarihi, saati ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde meydana geldi. İkinci tutulma ise 14 Ekim 2023 tarihinde olacak. İkinci tutulmanın halkalı tutulma olarak gerçekleşeceği aktarıldı.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Parçalı tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta görülebilecek. Yapılan açıklamada halkalı tutulmanın ise Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika'nın doğu ucu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde seyredilebileceği aktarıldı.

Ateş Çemberi güneş tutulması ise Türkiye'den izlenemeyecek.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Ateş Çemberi güneş tutulmasının NASA Youtube canlı yayını ile takip edilmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki terör operasyonunda 'Yunanistan' izi! Lavrion Kampı'nda eğitim almışlarİstanbul'daki terör operasyonunda 'Yunanistan' izi! Lavrion Kampı'nda eğitim almışlar
Muhabir soru sordu... Beklemediği bir yanıt aldı! Yürek yakan sözlerMuhabir soru sordu... Beklemediği bir yanıt aldı! Yürek yakan sözler
Halk TV’den bir isim daha gözaltına alındıHalk TV’den bir isim daha gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması güneş tutulması ne zaman

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.