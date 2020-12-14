Güneş tutulması yaşanıyor... 14 Aralık 2020 Pazartesi günlük burç yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 14 Aralık 2020 Pazartesi günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşecek ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak.
14 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 14 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün geçmişten tanıdıklarınızla irtibat ve iletişim içerisinde olabilir, iş ve eğitim hayatınızla ilgili önemli haberler alabilirsiniz. Önemli kişilerle tanışabilir, aile üyeleriyle ortak kararlar ve adımlar, destekler içinde olabilirsiniz. Ego ve kibir duygusuna dikkat edin.
Bugün uzun vadeli finansal planları başlatabilir, kredi, burs, alım-satım konularıyla ilgili netleşme yaşayabilirsiniz. İlişkilerde ise bir aydınlanma yaşanabilir. Gizli bir durum açığa çıkabilir.
Bugün ilişkiler ve ortaklıklarda eski bir sayfa kapanabilir, bir süreç son bulabilir. Tanışacağınız yeni insanlar yaşamınıza uzun vadeli etkiler bırakabilir. Ruh eşi ilişkileri, geçmişten gelen karmik ilişkiler gündeme gelebilir.
Bu gün Güneş Tutulmasının etkileriyle iş hayatında yeni bir süreci getiren bu dönemle birlikte, görevlerinizde uzun vadeli değişimler olabilir. Bu dönem yeni bir iş, işinizde yeni bir sözleşme ve anlaşma söz konusu olabilir.
Bugün şans ve fırsatlarla karşılaşabilir, nasibiniz olan istek ve dileklerinize ulaşabilirsiniz. Aşk hayatında geçmişteki kişiler gün yüzüne çıkabilir. Geçmiş hatıralar zihninizde canlanabilir. Yaşamdan keyif almaya odaklanmalısınız.
Bugün ev halkıyla ilişkilerinizde şartları zorlamamaya ve kendi hedeflerinize odaklanmaya gayret edin. İç dünyanızdaki bir kararsızlık ve belirsizlikte netleşebilir, beklediğiniz bir haber veya sonuçlanmaya ulaşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili hassasiyetler gündeme gelebilir.
Bugün iş ve özel hayatınızda kritik konuşmalar yapabilir, önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı düşünce ve isteklerinizden ise vazgeçtiğinizi görebilirsiniz. Anlık hevesler ve isteklerle büyük kararlar ve büyük söylemlerden kaçınmalısınız.
Bugün harcamalar yapabilir, alım-satım konularında netleşme ve sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Yetersizlik duygusuna girmemeye, hedeflerinize odaklanmaya çalışıp, geçmişteki başarılarınızı hatırlamalısınız.
Bugün burcunuzda Güneş Tutulması meydana geliyor. Yaşamınızda köklü değişimlere neden olacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Başarı, öne çıkma durumları oluşabilir. Sevineceğiniz gelişmeler kapınızda. Aşk hayatında sorunlar halledilebilir.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde beklemediğiniz haberler alabilir, umutsuz olduğunuz bir konu ve alanda umutlarınızı yeşerten bir durumla karşılaşabilirsiniz. Tevekkülü ve kabullenişi çalıştırmalı. Kazalar ve gecikmelere karşı dikkat.
Bugün ilişkilerde önemli konuşmalar yapılabilir. Belirsizlik veya ikilem içinde olan bir ilişkide netleşme ve karar söz konusu olabilir. İki kişi arasında, iki farklı yol arasında kalma hali gündeme gelebilir. Ruh eşi ilişkileri gündeme gelebilir.
Bugün iş hayatı ve kariyerinizle ilgili önemli görüşmeler yapabilir, büyük planlar veya alternatif projelerle ilgilenebilirsiniz. Umut ve inancı koruma, şansınıza güvenme zamanı. İlahi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Duygu dünyanızda ise karmaşa olabileceği için riskli adımlardan ve büyük sözlerden kaçının.
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