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Güney Kore’de yolcu uçağının kapısını havadayken açmıştı! Gözaltına alınan yolcunun savunması 'pes' dedirtti

27.05.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açan bir yolcu, inişin güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. 194 yolcunun hayatını tehlikeye atan kişi, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığı" savunmasını yaptı.

Güney Kore’de Jeju Adası'ndan havalanan Asiana Havayollarına ait yolcu uçağında bir kişi, inişe yakın bir sırada acil çıkış kapısını açmıştı. Yonhap'ın haberine göre, iniş sırasında yolcu uçağının kapısını açması görüntülenen şüpheli, polis tarafından havacılık güvenlik kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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STRESLİ GÜNLER GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

İfadesi alınan 33 yaşındaki erkek yolcu, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığını" söyledi. Şüpheli, yakın zamanda işsiz kalması nedeniyle son dönemlerde stresli günler geçirdiğini belirtti.

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İsmi açıklanmayan kişinin, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

12 YOLCU YARALANMIŞTI

Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada yolculardan biri tarafından açılmıştı. Uçağın kapısının açılması yolcular tarafından görüntülenmiş, uçaktaki 194 yolcudan 12'si hafif şekilde yaralanmıştı. (AA-İHA)

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Güney Kore yolcu uçaği

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