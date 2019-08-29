Güney Kore Japonya'yı dürüst olmamakla suçladı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'yı savaş döneminin tarihi gerçekleri ve ülkesine ihracat kısıtlamaları getirme amacı konusunda "dürüst olmamakla" itham etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Japonya (Güney Kore'ye yönelik) ekonomik misilleme nedenlerini dürüstçe açıklamadı ve (bu tutumunu) asılsız bir şekilde ve sık sık argümanlarını değiştirerek haklı göstermeye çalıştı. Sebepleri ne olursa olsun Japon hükümetinin, ekonomiyi tarihsel problemleriyle ilişkilendirdiği açık. Bunun çok dürüst olmayan bir tutum olduğunu söylemeden edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın tarihe bakış açısında da dürüst olmadığı değerlendirmesinde bulunan Moon, "Kore ve Asya'daki diğer birçok ülke mutsuz bir geçmişe sahip ve sorumlusu Japonya idi.

Bu yadsınamaz bir gerçek. Japon hükümetinin, ülkenin geçmişteki yanlışlarını kabul etmeyen veya pişmanlık duymayan tutumuyla tarihi çarpıtma arayışı, mağdurların acılarına ve yaralarına tuz basıyor." dedi.