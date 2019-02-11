HABER

Güney Kore Meclis Başkanı'ndan Japon İmparatoru'na özür çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang: - "(Japonya'nın Kore Yarımadası'nı işgali altında tuttuğu yıllarda istismar edilen kadınlar hakkında) Sorunun çözümü için Japonya'yı temsil eden bir yetkilinin ağzından çıkacak tek bir özür sözcüğü yeterli olur. Umarım İmparator Akihito tahtı bırakmadan önce bunu yapar" - "Sonuçta o, savaş suçlarının baş failinin oğlu, değil mi?"

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang, 30 Nisan'da tahtı bırakması beklenen Japon İmparatoru Akihito'nun, İkinci Dünya Savaşı ve öncesindeki sömürge yıllarında Kore Yarımadası'nda Japon ordusu tarafından cinsel olarak istismar edilen kadınlardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Moon, ABD'nin Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, Seul ve Tokyo arasında, 1910-1945 arasındaki işgal sırasında istismara uğrayan Koreli kadınların anılması nedeniyle ortaya çıkan diplomatik krizin nasıl aşılabileceğine ilişkin soruya, "Sorunun çözümü için Japonya'yı temsil eden bir yetkilinin ağzından çıkacak tek bir özür sözcüğü yeterli olur. Umarım İmparator Akihito tahtı bırakmadan önce bunu yapar." yanıtını verdi.

- "Savaş suçlarının baş failinin oğlu"

Akihito'nun işgal ve savaş yıllarında Japon İmparatoru olan Hirohito'nun oğlu olduğunu hatırlatan Moon, "Sonuçta o, savaş suçlarının baş failinin oğlu, değil mi?" ifadesini kullandı.

Moon sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle biri, yaşlı bir mağdurun elini tutup ona gerçekten üzgün olduğunu söylerse, işte o zaman tek bir söz meseleyi tek seferde ve sonsuza dek çözmüş olur."

- İstismar mağduru kadınlar

Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarında yaklaşık 200 bin kadının işgalci Japon askerlerinin tecavüzüne ve cinsel istismarına uğradığı tahmin ediliyor.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde geçmişte köle yapılan kadınların terapisi, duygusal yaralarının sarılabilmesi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize etmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Anlaşmada istismar mağduru kadınlar ve hayattaki aile fertlerine yaklaşık 9 milyon dolarlık yardım fonunun ödenmesi öngörülse de Güney Koreli kadınlar, 2016'da tazminat almayı reddederek Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin kendilerinden yüz yüze özür dilemesini istemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal açıdan kabul edilemez bulduğunu savunarak konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.

Moon, selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü özür dilemiş ve Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan "siyasi bir anlaşma" olarak nitelendirmişti.

85 yaşındaki İmparator Akihito, 30 Nisan'da tahtı bırakacağını açıklamıştı. İmparator, Japon monarşisi içinde son 200 yılda yaşarken tahtını bırakan ilk yönetici olacak.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Bayramı etkinlikleriKahramanmaraş’ta Kurtuluş Bayramı etkinlikleri
Gümüş madalya ile dönünce mehteranla karşılandıGümüş madalya ile dönünce mehteranla karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel olarak istimar edilen kadınlar Güney Kore II. Dünya Savaşı Japonya

En Çok Okunan Haberler

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı

Çok sayıda yaralı var! İlk fotoğraflar geldi

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.