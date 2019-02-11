Güney Kore Meclis Başkanı'ndan Japon İmparatoru'na özür çağrısı

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang, 30 Nisan'da tahtı bırakması beklenen Japon İmparatoru Akihito'nun, İkinci Dünya Savaşı ve öncesindeki sömürge yıllarında Kore Yarımadası'nda Japon ordusu tarafından cinsel olarak istismar edilen kadınlardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Moon, ABD'nin Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, Seul ve Tokyo arasında, 1910-1945 arasındaki işgal sırasında istismara uğrayan Koreli kadınların anılması nedeniyle ortaya çıkan diplomatik krizin nasıl aşılabileceğine ilişkin soruya, "Sorunun çözümü için Japonya'yı temsil eden bir yetkilinin ağzından çıkacak tek bir özür sözcüğü yeterli olur. Umarım İmparator Akihito tahtı bırakmadan önce bunu yapar." yanıtını verdi.

- "Savaş suçlarının baş failinin oğlu"

Akihito'nun işgal ve savaş yıllarında Japon İmparatoru olan Hirohito'nun oğlu olduğunu hatırlatan Moon, "Sonuçta o, savaş suçlarının baş failinin oğlu, değil mi?" ifadesini kullandı.

Moon sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle biri, yaşlı bir mağdurun elini tutup ona gerçekten üzgün olduğunu söylerse, işte o zaman tek bir söz meseleyi tek seferde ve sonsuza dek çözmüş olur."